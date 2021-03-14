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الأحد، 14-03-2021 08:22 ص

بقوة 5.9 درجة

هزة أرضية تضرب المحيط الهادئ

محيط
توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم السبت، بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.9 درجة في أرخبيل كيرماديك قرب نيوزيلندا بالمحيط الهادئ.

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وقالت الهيئة إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كم.
وفي وقت سابق، سجل علماء الزلازل هزة بلغت قوتها 5.1 درجة، وقعت قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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