هزة أرضية تضرب المحيط الهادئ

الوكيل الإخباري - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم السبت، بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.9 درجة في أرخبيل كيرماديك قرب نيوزيلندا بالمحيط الهادئ.

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وقالت الهيئة إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كم.

وفي وقت سابق، سجل علماء الزلازل هزة بلغت قوتها 5.1 درجة، وقعت قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا.

المصدر : روسيا اليوم

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