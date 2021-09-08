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الأربعاء، 08-09-2021 11:24 م

هزة أرضية تضرب شمال العراق

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الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5ر4 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم الأربعاء، قضاء كلار في شمال العراق، مخلفة أضرارا مادية.

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وقال المرصد الزلزالي بالعراق، في بيان اليوم، إن الهزة الأرضية وقعت مساء اليوم، بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر، بعمق 9 كيلومترات بين قضاءي كلار وكفري، مضيفا أن مركز الهزة الأرضية كان بالقرب من قرية حسيرة على بعد 19 كيلومترا من مركز مدينة كلار، مشيرا إلى أن الهزة الأرضية تسببت بأضرار مادية في منازل المواطنين.

 

بترا 

 

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