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الخميس، 06-06-2024 12:58 م

هيئة كبار علماء السعودية : هذا موعد عيد الأضحى

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الوكيل الاخباري - قال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، عبد الله بن سليمان المنيع، إن غدا الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة.

وأضاف المنيع لصحيفة "سبق" السعودية، أن يوم عرفة يوافق السبت بعد القادم 15 يونيو، وعيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 يونيو.

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وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن: "شهر ذي الحجة يبدأ بيوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 وعدد أيامه 30 يوما وينتهي بيوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 ودليل ذلك أن ولادة شهر ذي الحجة تكون في مساء يوم الخميس الموافق 29 من ذي القعدة 6 يونيو 2024 الساعة 3:37".


وأضاف: "في هذا اليوم تغرب الشمس قبل القمر، إذ تغرب في الساعة 7:02، ويغرب القمر بعدها 7:12 والفرق الزمني بين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس عشر دقائق".


وتابع: "بهذا يتضح أن ليلة الجمعة هي ليلة أول يوم من أيام شهر ذي الحجة ، كما يتضح أن يوم عرفة هو يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وأن يوم الأحد الموافق 16 يونيو هو يوم عيد الأضحى".


وأكمل: "شهر محرم 1446 هجري يبدأ بيوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 م وعدد أيامه 29 يوما حيث ينتهي يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024".

 

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