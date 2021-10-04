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الإثنين، 04-10-2021 06:02 م

واشنطن: الأنشطة العسكرية الصينية قرب تايوان تزعزع الاستقرار

امريكا


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "الأنشطة العسكرية المتزايدة للصين التي يتم إجراؤها بالقرب من تايوان تؤدي إلى زعزعة الاستقرار".

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وجددت الوزارة التزام الولايات المتحدة بأمن تايوان، قائلة: "التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان متين للغاية ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وداخل المنطقة".


وأعلنت سلطات تايوان، في وقت سابق اليوم الإثنين، عن "أكبر توغل للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي، مع دخول 52 مقاتلة صينية أجواء البلاد"، مشيرة إلى أن القوات الجوية التايوانية اضطرت لليوم الرابع على التوالي توجيه تحذير للمتسللين".


هذا وقال مصدر مطلع على الأمور الأمنية في المنطقة لوكالة "رويترز" إن "الطائرات الصينية ربما تشن هجمات محاكاة على أساطيل حاملة طائرات أمريكية"، مشيرا إلى أن "الصين نفذت هذه الهجمات مرارا بالقرب من تايوان في الأشهر القليلة الماضية".

 

روسيا اليوم




 




 

 


 

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