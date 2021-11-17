وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة إفريقية تشمل 3 دول

الوكيل الإخباري - بدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، جولة إفريقية ستشمل 3 دول ومن المنتظر أن تتصدر قضايا المناخ والأمن في إثيوبيا والسودان ومنطقة الساحل الأفريقي جدول أعماله.

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ويزور وزير الخارجية الأمريكي الذي وصل إلى نيروبي اليوم الأربعاء ثلاثة دول من القوى الرئيسية في القارة، وهي كينيا ونيجيريا والسنغال.



وتأتي زيارة بلينكن الأولى إلى أفريقيا في أعقاب محادثات المناخ في قمة (كوب26) في غلاسجو، حيث دعت الدول الأشد فقرا الحكومات الثرية إلى عمل المزيد لمساعدتها في مكافحة تغير المناخ.



وتهدف الزيارة على الأرجح إلى تسليط الضوء على الفرق بين إدارة الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، الذي وصف خلال فترة حكمه بعض البلدان الأفريقية بأنها "حثالة" وترك مناصب دبلوماسية رئيسية خاصة بأفريقيا شاغرة، كما سخر من علم تغير المناخ.

روسيا اليوم