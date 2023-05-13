وفاة الإعلامية المصرية صديقة حياتي - صورة

الوكيل الاخباري - توفيت، اليوم، الإذاعية والإعلامية المصرية صديقة حياتي.



وأعلنت المذيعة بالتلفزيون المصري منة الشرقاوي نبأ الوفاة، قائلةً عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «الأستاذة صديقة حياتي في ذمة الله».



ووصفت الإعلامية الراحلة بأنها «الأستاذة والقدوة والمعلمة والصديقة، أمّنا كلنا».



يُذكر أن صديقة حياتي عملت سنوات طويلة في إذاعة «الشرق الأوسط»، وقدَّمت العديد من البرامج الإذاعية، وتُعَدُّ من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل.

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