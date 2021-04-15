وفاة و12 جريحا بانفجار في مدينة الصدر شرقي بغداد

الوكيل الإخباري - أفاد مراسل في العراق، اليوم الخميس، بأن دوي انفجار قوي سمع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، فيما أعلن مصدر أمني عراقي الحصيلة الأولية للتفجير.

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وقال مراسل RT، إن "انفجارا هز منطقة الحبيبية بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، والمعلومات الأولية تشير إلى أن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل إحدى السيارات".



من جهته قال مصدر أمني عراقي لـ RT، إن "وفاة و12 جريحا سقطوا في الانفجار الذي ضرب مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".



على صعيد متصل أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية في بيان صحفي، أن "الانفجار أدى إلى وفاة مدني وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات".

روسيا اليوم