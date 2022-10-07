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الجمعة، 07-10-2022 11:22 ص

وفاة و5 جرحى في هجوم بسلاح أبيض في لاس فيغاس

اسعاف امريكا


الوكيل الاخباري - أعلنت شرطة لاس فيغاس الأميركية مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل، يوم الخميس، في هجوم بسلاح أبيض خارج كازينو في المدينة.
وأوضحت الشرطة عبر تويتر "حتى الآن، تم تحديد ستة ضحايا على الأقل. توفيت إحدى الضحايا"، مضيفة أنها "أوقفت" المشتبه به وفتحت تحقيقا.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة إن بقية ضحايا الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من الصباح "ينقلون الى المستشفى" ومدى إصاباتهم "غير معروف".
وقع الهجوم أمام كازينو فيجادة "ستريب" الممتدة لكيلومترات والمليئة بمباني الكازينوهات.


أنشئت المدينة في وسط صحراء نيفادا عام 1905، وقد رسخت نفسها عاصمة للمقامرة والكازينوهات في الولايات المتحدة.

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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