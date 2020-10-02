وفاة 13 شخصاً وإصابة 15 إثر حريق بموقع سياحي في الصين

الوكيل الاخباري - لقى 13 شخصاً مصرعهم وأصيب 15 آخرون بعد إندلاع حريق بموقع سياحي في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

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وذكرت سلطات المقاطعة في بيان اليوم الجمعة، ان الحريق اجتاح قاعة عرض للتماثيل الثلجية في موقع "تايتايشان" السياحي بقرية شياوشانيان في مدينة تايوان، عاصمة مقاطعة شانشي.



وأضافت أنه تم نقل جميع المصابين 15 إلى المستشفيات وهم في حالة مستقرة، كما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.

--(بترا)

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