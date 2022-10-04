الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

هام من ديوان الخدمة بخصوص الامتحان التنافسي المقرر السبت

إدارة السير: 169 وفاة و216 إصابة حصيلة تغيير المسرب بشكل مفاجئ في 2021

التربية تنعى المعلم جبريل الزيدانيين

الوطني للأمن السيبراني: تعاملنا مع 750 حادثة أمن سيبراني حتى آب الماضي

أسعار الخضار محلياً الثلاثاء

الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل خمسة شبان

وحدة القبول الموحد تذكر الطلبة بمواعيد هامة

الجالية الفلسطينية في فلوريدا تقدم مساعدات للمتضررين من الاعصار "إيان"

15 قتيل بأحداث عنف دامية داخل سجن بالإكوادور

التربية تنعى الطفل أحمد أبو شملة

الثلاثاء، 04-10-2022 08:14 ص

15 قتيل بأحداث عنف دامية داخل سجن بالإكوادور

7


الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة السجون في الإكوادور أن ما لا يقل عن 15 سجينا قتلوا في سجن بمدينة لاتاكونغا وأصيب 21 آخرون في أحدث وقائع العنف الدامي في سجون الدولة الواقعة في منطقة جبال الأنديز.

اضافة اعلان


وتعزو حكومة الرئيس المحافظ جييرمو لاسو العنف في السجون إلى المعارك بين العصابات للسيطرة على الأراضي وطرق تهريب المخدرات.


وقال المسؤولون إن السلطات تعمل على تحديد هوية الجثث، في حين قال أوزوالدو كورونيل، حاكم مقاطعة كوتوباكسي، التي تضم لاتاكونغا، للصحفيين إن الأمن قد استُعيد.


وقال الحاكم: "في الوقت الحالي، ووفقا لمعلومات الطب الشرعي من الشرطة الوطنية، لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 21 شخصا، نُقل 14 منهم بالفعل إلى المستشفيات في مدينة لاتاكونغا".


وفي العام الماضي، لقي 316 سجينا حتفهم خلال أعمال شغب في سجون مختلفة في أنحاء الإكوادور.

 

سكاي نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5920a62df143dcc8570b2e0861b6e276

مدير سي آي أي سابق يكشف: هكذا سترد أميركا إذا استخدم بوتين النووي

633acb864c59b71c0f55d6ae

صحيفة: الصواريخ الروسية تتفوق على صواريخ الناتو

619211-1099338963

أوليغارشي روسي سابق: خطورة تهديد بوتين ليست خدعة

قرد3

فيتنام..تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة

9

بعد التعبئة الإلزامية ..آلاف الجنود الروس يعودون لمنازلهم

633a97c04c59b77b3e23778c

القوات الخاصة للحرس الروسي تدمر وحدات أوكرانية