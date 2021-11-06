السبت 06-11-2021
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السبت، 06-11-2021 12:27 م

3 دول عربية على رأس وجهات السفر من وإلى الكويت

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الوكيل الإخباري-أظهرت بيانات الطيران المدني الكويتية أن تركيا والسعودية ومصر جاءت في مقدمة الدول التي شكلت وجهات السفر لمعظم الكويتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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وحسب بيانات الإدارة العامة للطيران المدني فقد استحوذت 5 دول على نسبة 63 في المئة، من إجمالي المسافرين عبر مطار الكويت الدولي، وهي تركيا والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة ثم الهند.


وحسب البيانات فقد سافر من تلك وإليها عبر مطار الكويت 878 ألف راكب من أصل مليون و400 ألف مسافر خلال الفترة من أول أغسطس، حتى نهاية أكتوبر الماضيين.


وبلغ عدد المسافرين من وإلى تركيا أكثر من 314 ألف مسافر، مقابل أكثر من 150 ألف مسافر من وإلى السعودية، بينما كان الرقم المماثل بالنسبة لمصر 144 ألف مسافر.

 

روسيا اليوم

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