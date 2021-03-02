الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

5 اصابات اثر سقوط مقذوف عسكري حوثي في السعودية

السعودية : لا حج بدون لقاح كورونا

توقف البحث عن الحدث المفقود في البادية الجنوبية

عبيدات يوضح حول القرارات بشأن صلاة التراويح وشهر رمضان

عبيدات يكشف شروط عدم الاستمرار بحظر الجمعة

أمانة عمان الكبرى تضيء مباني ومعالم تاريخية

تركيا تعلن بدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها

لبنان يمنح لقاح سينوفارم اذن الاستخدام الطارئ

المغرب يمدد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

الفراية يكشف عن تطورات للتعامل مع ازمة كورونا خلال الشهر الحالي

الثلاثاء، 02-03-2021 12:46 ص

5 اصابات اثر سقوط مقذوف عسكري حوثي في السعودية

1


الوكيل الاخباري - أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني السعودية بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وفق وكالة الأنباء السعودية.
اضافة اعلان

وقالت الوكالة إن سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة (5) مدنيين، منهم (3) سعوديين و(2) يمنيين، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلين ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
603cf8a54c59b738160aabd4 (1)

اجتماع عسكري مصري سوداني رفيع المستوى

603ce9b24c59b736cc5a2922

الحكم بالسجن 3 سنوات على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

150090

السيسي يطالب بتسوية النزاعات في إفريقيا

gfvghfh

الكشف عن ثلاثة أسماء حذفت من قائمة المتورطين في مقتل خاشقجي

1401899_0

مصر: بيان عاجل بسبب سقوط النظام الإلكتروني لامتحانات الثانوية

603cc5f94c59b76f3745de02

السعودية تعتزم طلب 70 طائرة إيرباص وبوينغ

أخبار متعلقة
بايدن

بايدن: سنصدر إعلانا الإثنين حول ما سنفعله مع السعودية

c05479c2-de4d-4b43-b482-3b23b6a1262d

الخارجية السعودية: نرفض ما ورد في التقرير الأميركي بشأن مقتل خاشقجي

1048204907_0_0_2801_1516_1000x541_80_0_0_4529f2b01a4fc726c1c7c3fe86f98145

بايدن يكشف تفاصيل المكالمة المنتظرة مع الملك سلمان

1602178474-d7a12779-cf88-4437-8a21-b34813674987

السعودية تعلن استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي

1_4828200

دول عربية على موعد مع منخفض جوي عملاق وأخرى التقت بصقيع سيبيري

2452011-568099712

22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية