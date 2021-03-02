5 اصابات اثر سقوط مقذوف عسكري حوثي في السعودية

الوكيل الاخباري -

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أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني السعودية بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وفق وكالة الأنباء السعودية.وقالت الوكالة إن سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة (5) مدنيين، منهم (3) سعوديين و(2) يمنيين، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلين ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة .