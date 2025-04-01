الثلاثاء 2025-04-01 01:49 م
 

آيزنكوت: نتنياهو فقد القدرة على العمل لصالح إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
 
الثلاثاء، 01-04-2025 10:49 ص
الوكيل الإخباري-   قال عضو الكنيست الإسرائيلي غادي آيزنكوت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد القدرة على العمل لصالح إسرائيل.اضافة اعلان


وأكد آيزنكوت، في تعليق له على تراجع نتنياهو عن تعيين إيلي شرفيط رئيسا للشاباك، أن نتنياهو أثبت أنه يرضخ للضغوط ويعمل لاعتبارات سياسية.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية أشكال الدوام المرن الذي أقرته الحكومة للقطاع العام

ارشيفية

فلسطين ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف العدوان

ترامب

عربي ودولي المفوضية الأوروبية: لدينا خطة مُحكمة للرد على رسوم ترمب الجمركية

اليونيسيف

فلسطين اليونيسيف: استشهاد 322 طفلاً في قطاع غزة خلال 10 أيام

غبار

أخبار محلية ثاني أيام العيد.. الأمن يحذر الأردنيين

تعبيرية

فلسطين استشهاد صحفي وعائلته بقصف الاحتلال منزله في خان يونس

تلفريك عجلون

أخبار محلية توقف تلفريك عجلون عن استقبال الزوّار اليوم

أونصات ذهب

أسواق ومال أسعار الذهب عالميا عند أعلى مستوى على الإطلاق



 
 





الأكثر مشاهدة