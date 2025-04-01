آيزنكوت: نتنياهو فقد القدرة على العمل لصالح إسرائيل

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الوكيل الإخباري- قال عضو الكنيست الإسرائيلي غادي آيزنكوت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد القدرة على العمل لصالح إسرائيل. اضافة اعلان





وأكد آيزنكوت، في تعليق له على تراجع نتنياهو عن تعيين إيلي شرفيط رئيسا للشاباك، أن نتنياهو أثبت أنه يرضخ للضغوط ويعمل لاعتبارات سياسية.