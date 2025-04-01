آيزنكوت: نتنياهو فقد القدرة على العمل لصالح إسرائيل

وأكد آيزنكوت، في تعليق له على تراجع نتنياهو عن تعيين إيلي شرفيط رئيسا للشاباك، أن نتنياهو أثبت أنه يرضخ للضغوط ويعمل لاعتبارات سياسية.
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