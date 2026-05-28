أبرز بنود الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن

وتنص مذكرة التفاهم على أن تكون الملاحة عبر مضيق هرمز "غير مقيدة"، بما يشمل عدم فرض رسوم أو التعرض للسفن، على أن تزيل إيران جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما.
وأضاف الموقع أن الحصار البحري الأميركي سيرفع تدريجيا بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري.
كما تتضمن المذكرة، بحسب المسؤولين الأميركيين، تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى بدء مفاوضات خلال فترة الستين يوما بشأن كيفية التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وآلية التعامل مع أنشطة التخصيب الإيرانية.
وفي المقابل، ستلتزم الولايات المتحدة، وفق "أكسيوس"، بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى بحث آلية لمساعدة إيران على استئناف تلقي السلع والمساعدات الإنسانية.
ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن معظم بنود الاتفاق جرى التوافق عليها حتى الثلاثاء، لكن الجانبين كانا لا يزالان بحاجة إلى موافقة القيادات العليا.
وأضاف المسؤولون أن الإيرانيين أبلغوا الوسطاء لاحقا بأنهم حصلوا على الموافقات اللازمة وأنهم مستعدون للتوقيع، فيما لم تؤكد طهران ذلك رسميا.
-
أخبار متعلقة
-
أكسيوس: واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق لكنه يحتاج لموافقة ترامب النهائية
-
إسرائيل تجمد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
-
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
-
واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة
-
ارتفاع معدلات الجوع في الولايات المتحدة مقارنة بذروة جائحة كورونا
-
المرشد الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى "إخضاع" إيران
-
الجيش الأميركي: الهجوم الإيراني على الكويت "انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار"
-
واشنطن وطهران تتبادلان الضربات بعد نفي ترامب تقريرا عن اتفاق