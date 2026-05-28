الخميس 2026-05-28 09:17 م

أبرز بنود الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن

علما ايران وأمريكا
 
الخميس، 28-05-2026 08:15 م
الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر أميركية لموقع أكسيوس أبرز بنود مذكرة التفاهم الخاصة بالاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.اضافة اعلان


وتنص مذكرة التفاهم على أن تكون الملاحة عبر مضيق هرمز "غير مقيدة"، بما يشمل عدم فرض رسوم أو التعرض للسفن، على أن تزيل إيران جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما.

وأضاف الموقع أن الحصار البحري الأميركي سيرفع تدريجيا بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري.

كما تتضمن المذكرة، بحسب المسؤولين الأميركيين، تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى بدء مفاوضات خلال فترة الستين يوما بشأن كيفية التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وآلية التعامل مع أنشطة التخصيب الإيرانية.

وفي المقابل، ستلتزم الولايات المتحدة، وفق "أكسيوس"، بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى بحث آلية لمساعدة إيران على استئناف تلقي السلع والمساعدات الإنسانية.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن معظم بنود الاتفاق جرى التوافق عليها حتى الثلاثاء، لكن الجانبين كانا لا يزالان بحاجة إلى موافقة القيادات العليا.

وأضاف المسؤولون أن الإيرانيين أبلغوا الوسطاء لاحقا بأنهم حصلوا على الموافقات اللازمة وأنهم مستعدون للتوقيع، فيما لم تؤكد طهران ذلك رسميا.
 
 


