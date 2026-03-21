أبو الغيط يرحب بزيارات التضامن والدعم من قادة وزعماء عرب لعواصم الخليج

أبو الغيط يرحب بزيارات التضامن والدعم من قادة وزعماء عرب لعواصم الخليج
أبو الغيط يرحب بزيارات التضامن والدعم من قادة وزعماء عرب لعواصم الخليج
 
السبت، 21-03-2026 10:40 م
الوكيل الإخباري-  رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالزيارات التي قام بها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجلالة الملك عبد الله الثاني؛ لعواصم خليجية خلال الأيام والساعات الأخيرة.اضافة اعلان


وشدد أبو الغيط على أن هذه الزيارات تعكس تضامناً عربياً كاملاً على أعلى المستويات مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية آثمة ومدانة، وأنها تجسد الموقف العربي الرافض لهذه الهجمات الغادرة في أجلى صوره ومعانيه، وعلى أعلى المستويات السياسية.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن التضامن العربي في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، والتنسيق المتواصل والتشاور المستمر بين الدول العربية على كافة المستويات، يعكس موقفاً موحداً رافضاً لأية ذرائع أو تبريرات لهذه الاعتداءات التي طالت البنية التحتية والمنشآت والأعيان المدنية.

وطالب أبو الغيط إيران بوقف الهجمات على دول الجوار فوراً تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2817 الذي أيدته 136 دولة على مستوى العالم، والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو تخريبية، أو تهديدات موجهة لأي من الدول العربية الأعضاء في الجامعة، مؤكداً حق الدول في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد أبو الغيط على أن التمادي الإيراني في هذه السياسة العدوانية تجاه دول الجوار العربي سيكون له دون شك تداعيات طويلة المدى على العلاقات المستقبلية بين العرب وإيران.
 
 


