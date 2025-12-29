أب ينهي حياة أطفاله وجيرانه في حادث دموي بسورينام

وأضافت الشرطة أن شخصين آخرين أُصيبا بجروح خطيرة في حادث الطعن الذي وقع في إحدى ضواحي العاصمة باراماريبو، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وأوضحت السلطات أنه لدى وصول عناصرها إلى موقع الحادث، بدأ الجاني بمهاجمتهم أيضًا، فقاموا بإطلاق النار على ساقيه وتمكنوا من اعتقاله.
وذكرت إذاعة "ستار نيوز"، نقلًا عن متحدث باسم الشرطة، أن أربعة من القتلى هم أبناء الرجل نفسه، فيما أفادت التقارير الإعلامية بأن الرجل (43 عامًا) طعن أطفاله قبل أن يهاجم عددًا من الجيران.
وبحسب النتائج الأولية، كان الرجل يخضع لعلاج نفسي.
وقدمت رئيسة سورينام، جينيفر سيمونز، تعازيها للضحايا وعائلاتهم، معربة عن صدمتها من الحادث.
وكتبت على فيسبوك: "في وقت يُفترض أن يتكاتف فيه أفراد العائلة والأصدقاء لدعم وطمأنة بعضهم البعض، نُواجه بالواقع القاسي بأن للعالم وجهًا آخر أيضًا، أب يزهق أرواح أطفاله ويقتل جيرانه في الوقت نفسه".
يُذكر أن سورينام دولة صغيرة في أمريكا الجنوبية تقع بين غيانا وغويانا الفرنسية على البحر الكاريبي، ويبلغ عدد سكانها نحو 630 ألف نسمة.
