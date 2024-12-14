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أحمد الشرع: ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني

أحمد الشرع
أحمد الشرع
السبت، 14-12-2024 05:44 م
الوكيل الإخباري-   أعلن أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، عن وجود خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام السابق.اضافة اعلان


وأكد الشرع أن دمشق متأخرة في جميع النواحي مقارنة بما تم إنجازه في محافظة إدلب.

وأشار الشرع إلى أن الإدارة السورية الجديدة ليست لديها عداوات مع المجتمع الإيراني، وأنهم أعطوا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري.
 
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