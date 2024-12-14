أحمد الشرع: ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني

وأكد الشرع أن دمشق متأخرة في جميع النواحي مقارنة بما تم إنجازه في محافظة إدلب.
وأشار الشرع إلى أن الإدارة السورية الجديدة ليست لديها عداوات مع المجتمع الإيراني، وأنهم أعطوا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري.
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