أداء صلاة الجنازة على الأمير حمد بحضور أمير دولة قطر وكبار المسؤولين

وأقيمت صلاة الجنازة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة، حيث شارك في تشييع الأمير الوالد كبار رجال الدولة والوزراء والمسؤولون، الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء، والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.
ونعى الديوان الأميري القطري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معلنا الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام.
وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم".
وأفاد بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
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