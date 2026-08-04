أرامكو: إغلاق هرمز يكلف العالم أكثر من 100 مليون برميل أسبوعيا

وأضاف الناصر أن خط أنابيب شرق-غرب التابع لأرامكو، إلى جانب مخزونات النفط العالمية، أسهما في تخفيف صدمة الإمدادات، ما أدى إلى خفض صافي النقص في الإمدادات إلى نحو 1.8 مليار برميل.
وأوضح أن نظام التكرير العالمي يتعرض لضغوط هائلة، لافتا النظر إلى أن تدفقات التجارة الحالية عبر مضيق هرمز تبلغ عشرة أمثال مستوياتها قبل الصراع، مؤكدا أن العالم سيظل يخسر أكثر من 100 مليون برميل من النفط عن كل أسبوع يبقى فيه المضيق مغلقا.
-
أخبار متعلقة
-
لبنان وإسرائيل إلى جولة جديدة من المفاوضات المباشرة في روما
-
اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق واشنطن
-
بزشكيان: إيران لا تسعى لحرب أوسع نطاقا
-
اليابان تعتمد "الكتاب الأبيض".. وتغير عقيدتها العسكرية
-
مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة في منطقة موسكو
-
هيغسيث يتوجه إلى بنما لحضور اختتام مناورات عسكرية لحماية القناة
-
مدريد ترد على اتهامات تجاهل التحذيرات الاستخباراتية بشأن أزمة سبتة
-
أزمة سبتة تضع سياسات الهجرة الأوروبية أمام اختبار جديد