الثلاثاء 2026-08-04 11:27 ص

أرامكو: إغلاق هرمز يكلف العالم أكثر من 100 مليون برميل أسبوعيا

مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، الثلاثاء، إن الأزمة الجيوسياسية الراهنة في المنطقة تواصل مفاقمة أكبر صدمة إمدادات يشهدها التاريخ، مشيرا إلى أن العالم فقد نتيجة لهذه الأزمة أكثر من 2.6 مليار برميل من النفط كانت مخصصة لعدد من الصناعات الحيوية.

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وأضاف الناصر أن خط أنابيب شرق-غرب التابع لأرامكو، إلى جانب مخزونات النفط العالمية، أسهما في تخفيف صدمة الإمدادات، ما أدى إلى خفض صافي النقص في الإمدادات إلى نحو 1.8 مليار برميل.


وأوضح أن نظام التكرير العالمي يتعرض لضغوط هائلة، لافتا النظر إلى أن تدفقات التجارة الحالية عبر مضيق هرمز تبلغ عشرة أمثال مستوياتها قبل الصراع، مؤكدا أن العالم سيظل يخسر أكثر من 100 مليون برميل من النفط عن كل أسبوع يبقى فيه المضيق مغلقا.

 
 


gnews

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