أربعة شهداء في قصف الاحتلال مركبة شرق لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند الحدود اللبنانية-السورية، ما أدى إلى استشهاد المواطنين اللبنانيين الأربعة الذين كانوا بداخلها.
وفي سياق متصل، توغلت قوة للاحتلال فجراً إلى أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، حيث أقدمت على تفخيخ أحد المنازل وتفجيره، ما أدى إلى تدميره بالكامل.
كما شنت مسيّرة للاحتلال صباح اليوم غارة جوية بعدة صواريخ استهدفت مركبتين في بلدة حانين قرب بنت جبيل، ما أسفر عن احتراقهما وإصابة شخص بجروح.
