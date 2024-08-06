أربعة شهداء وجريحان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت: "إن الغارة استهدفت منزلاً في بلدة ميفدون، فيما أدت غارة ثانية على بلدة الخيام إلى إصابة شخص على الأقل بجروح. كما أصيب فتى بجروح صباحًا جراء قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة الوزاني، وسجلت غارات على بلدة الخيام".
وأضاف المصدر: "إن القصف المدفعي استهدف أيضًا منطقة العَمرة، فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة بالقرب من رعاة كانوا يقودون ماشيتهم في بلدة الوزاني لترهيبهم".
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