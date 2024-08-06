أربعة شهداء وجريحان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد أربعة أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة ميفدون في قضاء النبطية جنوب لبنان، بحسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.



وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت: "إن الغارة استهدفت منزلاً في بلدة ميفدون، فيما أدت غارة ثانية على بلدة الخيام إلى إصابة شخص على الأقل بجروح. كما أصيب فتى بجروح صباحًا جراء قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة الوزاني، وسجلت غارات على بلدة الخيام".