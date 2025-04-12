أردوغان: تركيا تسعى لرفع العقوبات عن سوريا

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الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع الجمعة أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لـ بيان صادر عن الرئاسة التركية. اضافة اعلان





وأضاف البيان أن أردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.