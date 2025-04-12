أردوغان: تركيا تسعى لرفع العقوبات عن سوريا

وأضاف البيان أن أردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.
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