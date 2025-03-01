أردوغان: دخلنا مرحلة جديدة نحو تركيا خالية من الإرهاب

وأضاف أردوغان: "اعتبارا من الخميس، تم الدخول في مرحلة جديدة في جهود تركيا خالية من الإرهاب، والتي بدأت بمبادرة شجاعة من شريكنا في تحالف الجمهور، رئيس حزب الحركة القومية السيد دولت باهجلي، وتقدمت بموقفنا الحازم".
وأردف قائلا: "لدينا فرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نحو هدف هدم جدار الإرهاب الذي بُني بين أخوّتنا التي يمتد تاريخها إلى ألف عام".
وأضاف: "لن يغفر أي فرد في هذه الأمة، سواء أكان تركيا أم كرديا، لأي شخص يوصل العملية إلى طريق مسدود بخطابات وأفعال متناقضة، كما حدث في الماضي".
وتعهد الرئيس التركي بالقول: "سنولي أعلى درجات الاهتمام لأي استفزاز محتمل خلال هذه المرحلة ونتخذ كافة الاحتياطات اللازمة".
وتابع: "فليطمئن شعبنا، إن الفائز في تركيا الخالية من الإرهاب، سيكون جميع سكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة، أتراكا وأكرادا وعربا وعلويين وسنة، وكل فرد في أمتنا".
وأكمل أردوغان: "واجبنا الأساسي تجاه شعبنا إرساء وتعزيز مناخ حاضن وجامع في بلدنا لا يشعر أحد فيه بالإقصاء".
وأوضح أنه "تم استخدام التهديد الإرهابي عصا لتشكيل السياسة في بلادنا وحصر السياسيين في منطقة ضيقة لسنوات عديدة. ولم نقع قط في هذا الفخ خلال حكمنا الذي دام أكثر من 22 عاما".
وحث أوجلان، المسجون منذ سنوات، أنصاره يوم الخميس الماضي، على إلقاء أسلحتهم في الحرب التي استمرت عقودا ضد تركيا ودعا إلى حل حزب العمال الكردستاني.
وقد تمهد هذه الخطوة الطريق لمحادثات سلام متجددة بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية- وهي الخطوة الأولى من هذا النوع منذ أكثر من عقد.
روسيا اليوم
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