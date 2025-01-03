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أردوغان: نتمنى أن تشرق شمس الحرية بسماء غزة أُسوة بسوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أردوغان
الجمعة، 03-01-2025 07:06 م
الوكيل الإخباري-    أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنياته بأن تشرق شمس الحرية والعدالة على قطاع غزة خلال عام 2025.اضافة اعلان


جاء ذلك في كلمة خلال فعالية أقيمت في مدينة إسطنبول، الجمعة، بشأن حجم الصادرات خلال العام 2024.

وقال أردوغان: "نتمنى أن تطل شمس الحرية والعدالة التي أشرقت على سوريا في الأسابيع الأخيرة من العام 2024 في سماء غزة أيضا خلال 2025".
 
gnews

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