أردوغان: نتمنى أن تشرق شمس الحرية بسماء غزة أُسوة بسوريا

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية أقيمت في مدينة إسطنبول، الجمعة، بشأن حجم الصادرات خلال العام 2024.
وقال أردوغان: "نتمنى أن تطل شمس الحرية والعدالة التي أشرقت على سوريا في الأسابيع الأخيرة من العام 2024 في سماء غزة أيضا خلال 2025".
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