أردوغان يتعهد بتقديم الدعم لتحقيق السلام في سوريا

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقدم "كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة"، وفق تعبيره.



وقال أردوغان في رسالة مصورة نشرها الثلاثاء، بمناسبة حلول العام الجديد، إنه خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024 تشكلت شرارة لمرحلة جديدة في سوريا التي "تتمتع بتاريخ طويل وعلاقات إنسانية وجوارية عميقة" مع تركيا.

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وأعرب عن اعتقاده بأنه "كلما ترسخ الاستقرار في سوريا، فإن العودة الطوعية للاجئين السوريين الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن منذ 13 عاما، ستصبح أسهل".



وفي سياق آخر، أفاد الرئيس أردوغان بأن بلاده "تبذل جهودا مكثفة لإنهاء المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ 15 شهرا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وإرساء السلام فيها".