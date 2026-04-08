الأربعاء 2026-04-08 11:05 م

أردوغان يحذر في اتصال مع ترامب من تخريب مسعى السلام

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أنّه طلب من نظيره الأميركي دونالد ترامب التدخّل لوقف عمليات إطلاق النار على منتظري المساعدات في قطاع غزة والتي تقول الأمم المتحدة إنّها أسفرت عن استشهاد نحو
رجب طيب أردوغان
 
الأربعاء، 08-04-2026 07:56 م

الوكيل الإخباري-   ذكر مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب بضرورة عدم منح أي فرصة لتخريب عملية وقف إطلاق النار.

ونقل المكتب عن أردوغان قوله لترامب خلال اتصال هاتفي إن الأسبوعين "فرصة" يجب استغلالها على نحو جيّد للغاية بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

 
 


