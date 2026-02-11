الأربعاء 2026-02-11 08:40 ص

أردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

أفادت الجريدة الرسمية بتركيا بأن الرئيس رجب طيب أردوغان عين وزيرين جديدين للعدل والداخلية في تعديل وزاري محدود الاربعاء، حيث تولى المدعي العام في إسطنبول أكين جورليك منصب وزير العدل خلفا ليلماز تونج.
علم تركيا
 
الأربعاء، 11-02-2026 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت الجريدة الرسمية بتركيا بأن الرئيس رجب طيب أردوغان عين وزيرين جديدين للعدل والداخلية في تعديل وزاري محدود الاربعاء، حيث تولى المدعي العام في إسطنبول أكين جورليك منصب وزير العدل خلفا ليلماز تونج.اضافة اعلان


وعين أردوغان محافظ أرضروم مصطفى جفتجي وزيرا للداخلية خلفا لعلي يرلي قايا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!

طب وصحة إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!

المركزي يطرح إصدارًا جديدًا من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار

اقتصاد محلي المركزي يطرح إصدارًا جديدًا من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار

أفادت الجريدة الرسمية بتركيا بأن الرئيس رجب طيب أردوغان عين وزيرين جديدين للعدل والداخلية في تعديل وزاري محدود الاربعاء، حيث تولى المدعي العام في إسطنبول أكين جورليك منصب وزير العدل خلفا ليلماز تونج.

عربي ودولي أردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

أمريكا .. انقسام جمهوري يُسقط محاولة تحصين سياسات ترامب التجارية

عربي ودولي أمريكا .. انقسام جمهوري يُسقط محاولة تحصين سياسات ترامب التجارية

غوغل

تكنولوجيا غوغل تصدر سندات تستحق بعد مئة عام لتعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي

زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش سبل تحسين الدفاعات الجوية

عربي ودولي زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش سبل تحسين الدفاعات الجوية

كندا

عربي ودولي 9 قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة وأحد المنازل غربي كندا

الذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا



 






الأكثر مشاهدة