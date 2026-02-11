أردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

وعين أردوغان محافظ أرضروم مصطفى جفتجي وزيرا للداخلية خلفا لعلي يرلي قايا.
-
أخبار متعلقة
-
أمريكا .. انقسام جمهوري يُسقط محاولة تحصين سياسات ترامب التجارية
-
زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش سبل تحسين الدفاعات الجوية
-
9 قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة وأحد المنازل غربي كندا
-
نتنياهو يلتقي مع ترامب اليوم وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال
-
نتنياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال
-
ترامب: لن يكون لإيران سلاح نووي وصواريخ
-
ترامب يدرس العودة للاختبارات النووية تحت الأرض
-
الداخلية السورية تحبط مخطط إرهابي في منطقة المزة بدمشق