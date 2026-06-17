الأربعاء 2026-06-17 10:57 ص

أستراليا تخفف تحذيرات السفر إلى دول في الشرق الأوسط

أستراليا تخفف تحذيرات السفر إلى دول في الشرق الأوسط
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:26 ص
الوكيل الإخباري-   خفّفت أستراليا، اليوم الأربعاء، تحذيرات السفر المتعلقة بعدد من دول الشرق الأوسط، ما يسمح للمواطنين الأستراليين بالسفر إلى تلك الدول أو المرور عبر مراكز الطيران الخليجية الكبرى مع استمرار شمولهم بالتغطية التأمينية.اضافة اعلان


وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانغ، إن الحكومة عدّلت توصيتها السابقة التي كانت تنصح بـ"عدم السفر" إلى البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران أنهى المواجهة العسكرية بينهما.

وأضافت أن مستوى التحذير تغيّر إلى "إعادة النظر في ضرورة السفر" إلى هذه الدول، مشيرة إلى أن الوضع الأمني لا يزال قابلاً للتدهور بسرعة ومن دون سابق إنذار.

ويُنظر إلى إلغاء توصية "عدم السفر" على أنه خطوة إيجابية لشركات الطيران الخليجية، التي كانت تنقل أكثر من نصف المسافرين من أوروبا إلى أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ قبل اندلاع التوترات الأخيرة في المنطقة، وفق بيانات شركة "سيريوم" المتخصصة في معلومات الطيران.

وخلال فترة التوتر، فضّل كثير من المسافرين الأستراليين تجنب الرحلات العابرة للشرق الأوسط بسبب المخاوف الأمنية واضطرابات الجداول الجوية وغياب التغطية التأمينية، واتجهوا إلى رحلات تمر عبر آسيا تديرها شركات مثل "كانتاس" والخطوط الجوية السنغافورية و"كاثاي باسيفيك"، ما ساهم في ارتفاع أسعار التذاكر.
 
 


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