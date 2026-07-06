أسطول من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز

وتحمل الناقلات نفطا خاما من السعودية والإمارات وقطر، وجرى تحميلها في الفترة من أواخر شباط إلى أوائل آذار.
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