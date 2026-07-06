الإثنين 2026-07-06 11:03 ص

أسطول من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن مصدر قريب من فريق التفاوض الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دام عدم احترام وقف إطلاق النار في لبنان مستمرا. وأضاف المصدر أن الممر المائي سيظل مغلقا أيضا إل
مضيق هرمز
 
الإثنين، 06-07-2026 10:54 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات للشحن على منصة مجموعة بورصات لندن أن أسطولا من عشر سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز الاثنين، في حين غادرت ناقلة عملاقة تحمل خاما سعوديا متجها إلى كوريا الجنوبية في مطلع الأسبوع، بعدما تقطعت السبل بهذه السفن في الخليج على مدى أشهر بسبب حرب إيران.

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وتشير البيانات إلى أن السفن المرتبطة باليابان تتضمن ست ناقلات نفط خام عملاقة للغاية محملة بما مجموعه 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط إلى جانب ناقلتين للمواد الكيميائية وسفينة شحن مركبات وسفينة حاويات.


وتحمل الناقلات نفطا خاما من السعودية والإمارات وقطر، وجرى تحميلها في الفترة من أواخر شباط إلى أوائل آذار.

 
 


gnews

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ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن مصدر قريب من فريق التفاوض الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دام عدم احترام وقف إطلاق النار في لبنان مستمرا. وأضاف المصدر أن الممر المائي سيظل مغلقا أيضا إل

عربي ودولي أسطول من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز

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