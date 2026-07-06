أسطول من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات للشحن على منصة مجموعة بورصات لندن أن أسطولا من عشر سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز الاثنين، في حين غادرت ناقلة عملاقة تحمل خاما سعوديا متجها إلى كوريا الجنوبية في مطلع الأسبوع، بعدما تقطعت السبل بهذه السفن في الخليج على مدى أشهر بسبب حرب إيران.

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وتشير البيانات إلى أن السفن المرتبطة باليابان تتضمن ست ناقلات نفط خام عملاقة للغاية محملة بما مجموعه 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط إلى جانب ناقلتين للمواد الكيميائية وسفينة شحن مركبات وسفينة حاويات.