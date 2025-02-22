"أسوشيتد برس" تقاضي موظفين في البيت الأبيض

الوكيل الإخباري- رفعت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" AP دعوى قضائية ضد ثلاثة من الموظفين الإداريين في البيت الأبيض، وذلك بسبب تقييد وصول صحفييها إلى المؤتمرات الصحفية.

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وتم رفع الدعوى القضائية بعد ظهر أمس الجمعة في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة.



وأشارت الوكالة في بيان رسمي إلى أن هذه القيود بدأت بعد رفضها تغيير اسم "الخليج المكسيكي" إلى "الخليج الأمريكي" في موادها الإعلامية، بالرغم من الأمر الرئاسي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وجاء في بيان الوكالة: "للصحافة ولجميع الأشخاص في الولايات المتحدة الحق في اختيار كلماتهم وعدم التعرض للملاحقة من قبل الحكومة".



وأكدت الوكالة أن "هذا الهجوم المستهدف على استقلالية أسوشيتد برس التحريرية وقدرتها على جمع الأخبار وإعداد التقارير يمس صميم التعديل الأول للدستور"، مشيرة إلى أن "هذه المحكمة يجب أن تعالج الأمر على الفور".



وشددت الدعوى على أن هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير، وطلبت الوكالة من القاضي الفيدرالي إصدار أمر بوقف منع صحفييها من التغطية.



وشملت الدعوى رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزان وايلز، ونائبة رئيس الموظفين تايلور بودوفيتش، والسكرتيرة الصحفية كارولين ليفات.



من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، هذه المعلومات، مشيرة إلى أنه لم يتم ارتكاب أي مخالفات بحق الوكالة، وأضافت: "سنراكم في المحكمة".



يذكر أن ترامب أصدر أمرا رئاسيا بعد تنصيبه نهاية شهر يناير الماضي يقضي بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "الخليج الأمريكي"، مستندا إلى حجة أن هذا الخليج هو "الأكبر في العالم" و"يحتفظ بأهمية حيوية للاقتصاد الأمريكي".



من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن تغيير أسماء المعالم الجغرافية ليس من صلاحيات أي دولة بمفردها.