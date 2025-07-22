أشغال عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية الحدودية

الوكيل الإخباري- واصل الجيش الإسرائيلي،امس وحتى فجر اليوم الثلاثاء، تحركاته انطلاقا من الموقع الذي استحدثه داخل الأراضي اللبنانية الجنوبية عند أطراف بلدة عيترون الحدودية.

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وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بأن عدة آليات تابعة للجيش الإسرائيلي، من بينها جرافة عسكرية، تقدمت برفقة مجموعة من الجنود من الموقع المستحدث في منطقة جبل الباط، الواقعة على أطراف بلدة عيترون، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف للطرق، إضافة إلى تحصين عدد من النقاط في المنطقة.