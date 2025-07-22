أشغال عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية الحدودية

وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بأن عدة آليات تابعة للجيش الإسرائيلي، من بينها جرافة عسكرية، تقدمت برفقة مجموعة من الجنود من الموقع المستحدث في منطقة جبل الباط، الواقعة على أطراف بلدة عيترون، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف للطرق، إضافة إلى تحصين عدد من النقاط في المنطقة.
و أشار" الى ان دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" وصلت إلى المنطقة و أجرت اتصالاتها لضبط الوضع".
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