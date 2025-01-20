أشهر الحاضرين والغائبين عن حفل تنصيب ترامب

الوكيل الإخباري- من المنتظر أن يحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الاثنين، عدد من أثرياء العالم، وسياسيون أمريكيون بارزون، وقادة أجانب ومشاهير دعموه في حملته الانتخابية.



مع تأدية ترامب اليمين الدستورية داخل قبة الكابيتول (الكونغرس)، سيكون هناك عدد قليل من الأشخاص الذين سيتمكنون من مشاهدة الحفل حضوريا، لا يتعدى عددهم، عدد المقاعد الـ600 المخصصة في القاعة.

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ولم يعرف بعد، من هم الضيوف البارزون الذين سيحضرون، لكن وسائل إعلام أميركية وبيانات شخصيات، أعطت صورة عامة عن الحضور والغياب في حفل تنصيب ترامب.



السياسيون الأمريكيون



سيحضر الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس حفل التنصيب، مما يحيي تقليد مشاركة المرشحين الرئاسيين الخاسرين مع الفائزين في الانتخابات.



وكان آخر مرشح خاسر لم يحضر حفل تنصيب خلفه، هو دونالد ترامب نفسه. كان ذلك قبل أربع سنوات.



كما من المتوقع أن يحضر الرؤساء السابقون باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش الابن، أيضا.



سيكون أعضاء الكونغرس من بين الحضور في قبة الكابيتول.



القادة الأجانب



لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، سيحضر قادة أجانب واحدة من أعرق التقاليد السياسية الأمريكية.



من المتوقع أن يكون الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في واشنطن، بينما أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ نائبه كموفد عنه.



ولم يسبق أن زار أي من رؤساء الدول الولايات المتحدة لحضور حفل التنصيب.



سيحضر أيضا، الرئيس الجورجي سالومي زورابيشتفيلي، ورئيس الإكوادور دانييل نوبوا، ورئيس باراغواي سانتياغو بينا، بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم حضوره.



مليارديرات التكنولوجيا



من المتوقع أن يتواجد أغنى ثلاثة رجال في العالم بمنصة التنصيب، رجل الأعمال المقرب من ترامب، إيلون ماسك، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس، ومدير "ميتا" مارك زوكربيرغ.



يقدر مجموع ثرواتهم بنحو تريليون دولار، وسيكون هؤلاء في حفل التنصيب مع المديرين التنفيذيين لشركة "أوبن آي إيه" ومنصة تيك توك.



من بين المديرين التنفيذيين الآخرين المتوقع حضورهم، سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، وتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، ودارا خسروشي، الرئيس التنفيذي لاحدى شركات الخدمات.



الغائبون



أبرز الأسماء التي أعلنت أنها لن تحضر حفل التنصيب، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.



يُذكر أن ميشيل أوباما غابت عن جنازة الرئيس الأسبق جيمي كارتر في واشنطن هذا الشهر.



وبينما قاطع العشرات من أعضاء الكونغرس، الديمقراطيون، حفل تنصيب ترامب في 2017، فقد أكد 20 ديمقراطيا، عدم حضور حفل الاثنين.