الأحد 2026-05-24 07:49 م

أكاديمي إيراني: هذه مكاسب طهران من الاتفاق المرتقب مع واشنطن

و
أرشيفية
 
الأحد، 24-05-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري-  قال الأكاديمي الإيراني حسن أحمديان إن فرص التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة "اقتربت أكثر"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن احتمالات الصدام لا تزال قائمة، في ظل غياب تأكيد أمريكي رسمي للتفاصيل المتداولة بشأن الاتفاق المحتمل.

اضافة اعلان


وقال أحمديان للجزيرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث قبل ساعات عن وجود "50% احتمال للاتفاق و50% للصدام"، معتبرا أن هذا التقييم يعكس استمرار حالة الترقب وعدم الحسم.


وأضاف أن التفاصيل التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، ونسبتها إلى مسؤولين إيرانيين، لم تؤكدها الإدارة الأمريكية حتى الآن، وقال إن دوائر إستراتيجية داخل إيران ترى أن الاتفاق المطروح يصب بشكل واضح في مصلحة طهران.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي آل خاطر وشكري

أخبار محلية العيسوي يعزي آل خاطر وشكري

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

"البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية

بنك صفوة الإسلامي يرعى احتفالية يوم التمريض والقبالة العالمي

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يرعى احتفالية يوم التمريض والقبالة العالمي

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وقالت الصحيفة: عقد نتنياه

عربي ودولي نتنياهو: اتفقت مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي

الملكية الأردنية تتصدر دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان 2026

أخبار الشركات الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان

باص عمان

أخبار محلية إعلان ساعات عمل باص عمّان والباص السريع خلال عطلة عيدي الاستقلال والأضحى

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي نظيره الفنزويلي



 
 






الأكثر مشاهدة

 