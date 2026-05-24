أكاديمي إيراني: هذه مكاسب طهران من الاتفاق المرتقب مع واشنطن

الوكيل الإخباري- قال الأكاديمي الإيراني حسن أحمديان إن فرص التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة "اقتربت أكثر"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن احتمالات الصدام لا تزال قائمة، في ظل غياب تأكيد أمريكي رسمي للتفاصيل المتداولة بشأن الاتفاق المحتمل.

وقال أحمديان للجزيرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث قبل ساعات عن وجود "50% احتمال للاتفاق و50% للصدام"، معتبرا أن هذا التقييم يعكس استمرار حالة الترقب وعدم الحسم.