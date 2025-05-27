أكثر من 170 وفاة خلال أسبوع جراء تفشي الكوليرا في السودان

09:20 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، عن ازدياد كبير في عدد الإصابات بالكوليرا، حيث سُجّلت 2700 إصابة و172 وفاة خلال أسبوع واحد. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان، إن 90% من الإصابات سجّلت في ولاية الخرطوم، حيث تعطّلت إمدادات الطاقة والمياه بشدّة في الأسابيع الأخيرة جراء ضربات بالمسيّرات نُسبت إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ نيسان 2023.