الثلاثاء 2026-04-21 08:58 م

أكثر من 3600 عملية توقيف في إيران على خلفية الحرب

إيران تدعو الشعب الأمريكي إلى تحميل حكومته مسؤولية "الحرب العدوانية"
إيران
 
الثلاثاء، 21-04-2026 08:13 م

الوكيل الإخباري-   أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 3600 شخص على خلفية اتهامات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية الثلاثاء.

وذكرت منظمة "إيران هيومن رايتس" التي تتخذ من النروج مقرا، أن هذا العدد، المستند إلى معلومات من وسائل إعلام رسمية وأبحاثها الخاصة، يُعدّ حدا أدنى نظرا للقيود على الإنترنت الحالية في إيران، مشيرة إلى أن العدد الفعلي "على الأرجح أعلى بكثير".


ومن بين 3646 حالة توقيف أُحصيت منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير إثر هجوم إسرائيلي-أميركي على إيران، سُجّل ما لا يقل عن 767 توقيفا بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل.

 
 


