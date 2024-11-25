أكسيوس : إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط لإنهاء الحرب

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي كبير، الاثنين، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

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