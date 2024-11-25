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أكسيوس : إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط لإنهاء الحرب

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الإثنين، 25-11-2024 06:49 م

الوكيل الإخباري-    نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي كبير، الاثنين، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

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وتوقع المسؤول الأميركي أن يقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الثلاثاء.

 
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