أكسيوس : إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط لإنهاء الحرب

وتوقع المسؤول الأميركي أن يقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الثلاثاء.
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