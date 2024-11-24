أكسيوس: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب

11:23 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/711232 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعين القيام به". اضافة اعلان





ويكثف الجيش الإسرائيلي استهداف جميع أنحاء لبنان في أعقاب زيارته من قبل المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بغرض التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي حربها على لبنان عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.