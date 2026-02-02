أكسيوس: اجتماع أميركي إيراني قد يُعقد الأسبوع الحالي في تركيا

05:31 ص

الوكيل الإخباري- أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، عبر قنوات متعددة، بأنها منفتحة على عقد لقاء للتفاوض على اتفاق مع إيران، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي رفيع لأكسيوس.





ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت أمر فيه ترامب بتعزيز عسكري كبير في الشرق الأوسط، ما يرفع منسوب المخاطر بشأن ما إذا كانت المحادثات قادرة على تجنّب توجيه ضربة لإيران واندلاع حرب إقليمية أوسع.



وقالت مصادر إقليمية إن تركيا ومصر وقطر تعمل على تنظيم لقاء بين مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومسؤولين إيرانيين كبار في أنقرة الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أنّ اجتماعا بين الولايات المتحدة وإيران قد يُعقد خلال الأسبوع الحالي.



وقال مسؤول من إحدى هذه الدول إن "الأمور تتحرك، ونحن نبذل قصارى جهدنا"، فيما أكدت مصادر أميركية أنّ الدول الثلاث، التي عملت مع إدارة ترامب على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تسعى إلى دفع مفاوضات أميركية إيرانية لمنع اندلاع حرب إقليمية.



وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أنّ ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن توجيه ضربة لإيران، وما يزال منفتحا على حل دبلوماسي، مؤكدين أنّ تصريحاته الأخيرة حول المفاوضات ليست مجرد مناورة، في وقت لا تعرف فيه واشنطن ما إذا كان المرشد الإيراني علي خامنئي سيمنح دبلوماسييه الإذن لإبرام اتفاق يمكن أن يكون مقبولًا لدى الولايات المتحدة.



وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لشبكة CNN، الأحد، إن "دولًا صديقة" تحاول بناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا هذه الجهود بأنها "مثمرة"، مضيفًا أنّه يرى "إمكانية لإجراء محادثات أخرى إذا التزم فريق التفاوض الأميركي بما قاله الرئيس ترامب، للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يضمن عدم وجود أسلحة نووية".

