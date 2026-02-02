أكسيوس: اجتماع أميركي إيراني قد يُعقد الأسبوع الحالي في تركيا

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت أمر فيه ترامب بتعزيز عسكري كبير في الشرق الأوسط، ما يرفع منسوب المخاطر بشأن ما إذا كانت المحادثات قادرة على تجنّب توجيه ضربة لإيران واندلاع حرب إقليمية أوسع.
وقالت مصادر إقليمية إن تركيا ومصر وقطر تعمل على تنظيم لقاء بين مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومسؤولين إيرانيين كبار في أنقرة الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أنّ اجتماعا بين الولايات المتحدة وإيران قد يُعقد خلال الأسبوع الحالي.
وقال مسؤول من إحدى هذه الدول إن "الأمور تتحرك، ونحن نبذل قصارى جهدنا"، فيما أكدت مصادر أميركية أنّ الدول الثلاث، التي عملت مع إدارة ترامب على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تسعى إلى دفع مفاوضات أميركية إيرانية لمنع اندلاع حرب إقليمية.
وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أنّ ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن توجيه ضربة لإيران، وما يزال منفتحا على حل دبلوماسي، مؤكدين أنّ تصريحاته الأخيرة حول المفاوضات ليست مجرد مناورة، في وقت لا تعرف فيه واشنطن ما إذا كان المرشد الإيراني علي خامنئي سيمنح دبلوماسييه الإذن لإبرام اتفاق يمكن أن يكون مقبولًا لدى الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لشبكة CNN، الأحد، إن "دولًا صديقة" تحاول بناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا هذه الجهود بأنها "مثمرة"، مضيفًا أنّه يرى "إمكانية لإجراء محادثات أخرى إذا التزم فريق التفاوض الأميركي بما قاله الرئيس ترامب، للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يضمن عدم وجود أسلحة نووية".
-
أخبار متعلقة
-
لازاريني: العنف الإسرائيلي في الضفة بلغ "مستويات قياسية"
-
الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة
-
ترامب يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران
-
الجيش المصري في حالة استنفار تام .. وتوجيهات من وزير الدفاع
-
مجلس النواب العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية
-
هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران
-
إيران تطلق رسالة تحذيرية للإقليم بأكمله
-
مجلس النواب العراقي يعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية