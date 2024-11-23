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أكسيوس: ترامب فوجئ عندما علم أن نصف المحتجزين بغزة أحياء

ترامب
ترامب
السبت، 23-11-2024 07:15 م

الوكيل الإخباري-   أفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين ان ترامب فوجئ عندما أبلغه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن نصف المحتجزين ما زالوا أحياء.

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وأضاف أن ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن الإسرائيليين في غزة ماتوا.


وبين أن رئيس إسرائيل طلب من بايدن حين زار واشنطن العمل مع ترامب بشأن المحتجزين.

 
gnews

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