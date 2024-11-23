أكسيوس: ترامب فوجئ عندما علم أن نصف المحتجزين بغزة أحياء

الوكيل الإخباري- أفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين ان ترامب فوجئ عندما أبلغه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن نصف المحتجزين ما زالوا أحياء.

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وأضاف أن ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن الإسرائيليين في غزة ماتوا.