أكسيوس: ترامب فوجئ عندما علم أن نصف المحتجزين بغزة أحياء

وأضاف أن ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن الإسرائيليين في غزة ماتوا.
وبين أن رئيس إسرائيل طلب من بايدن حين زار واشنطن العمل مع ترامب بشأن المحتجزين.
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