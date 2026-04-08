أكسيوس عن مسؤول أميركي: وقف إطلاق النار سيبدأ عندما تفتح إيران مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس، ليل الثلاثاء – الأربعاء، عن مسؤول بالبيت الأبيض القول إن وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران سيدخل حيز التنفيذ عندما تفتح طهران مضيق هرمز، وذلك بعد أن نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتوقف عن قصف إيران لمدة أسبوعين.





وأفاد الموقع أيضا بأنه من المقرر عقد الجولة الأولى من المحادثات بين واشنطن وطهران الجمعة في إسلام اباد.



وتقوم باكستان بالوساطة بين الجانبين.





