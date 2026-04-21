الثلاثاء 2026-04-21 06:05 ص

أكسيوس: فانس يسافر إلى باكستان اليوم من أجل محادثات إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس
الثلاثاء، 21-04-2026 05:18 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر موقع أكسيوس، نقلا عن مصادر أميركية، أن نائب الرئيس جي دي فانس سيتوجه إلى باكستان الثلاثاء من أجل محادثات إيران.اضافة اعلان


وقال مسؤول حكومي باكستاني كبير، الاثنين، إن إسلام أباد واثقة في قدرتها على إقناع إيران بحضور محادثات مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "تلقينا إشارة إيجابية من إيران. الأمور لا تزال غير مستقرة، لكننا نسعى جاهدين لضمان حضورهم عند بدء المحادثات غدا أو بعد غد".

وأشار المصدر إلى أن باكستان تتواصل على نحو فعال مع طهران وواشنطن مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
 


وظائف

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون للاختبار التنافسي في الحكومة

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: وزيرة العمل استقالت من منصبها

الدولار

أسواق ومال الدولار يتراجع مع ترقب المحادثات الأميركية – الإيرانية

فلسطينيون يشيعون جثمان شهداء في مستشفى الشفاء بمدينة غزة

فلسطين 5 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، مبددة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، وسط توقعات لإجراء محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، مما سيسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الشرق الأ

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا الثلاثاء

محمد باقر قاليباف

عربي ودولي قاليباف: نرفض التفاوض تحت التهديد ونستعد لخيارات ميدانية جديدة

آثار القصف على الضاحية الجنوبية

عربي ودولي جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الخميس



 
 






