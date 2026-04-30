أكسيوس: قادة الجيش سيطلعون ترامب على خيارات جديدة بشأن إيران

ووفقا للتقرير الذي استند إلى مصادر لم يكشف عن هويتها فإن الإحاطة ستكون اليوم الخميس. ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق على الفور.
ونقل الموقع عن المصادر أن القيادة المركزية الأميركية أعدت خطة لشن موجة ضربات "قصيرة وقوية" على إيران من المرجح أن تشمل أهدافا للبنية التحتية.
وأضاف التقرير أن واشنطن تأمل في جعل إيران أكثر مرونة على طاولة المفاوضات بشأن الملف النووي.
وذكر التقرير أن خطة أخرى من المتوقع عرضها على ترامب ستركز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة التجارية، وأشار إلى أن هذه العملية ربما تشمل قوات برية.
وذكر الموقع أن خيارا آخر يمكن طرحه خلال الإحاطة يتعلق بقيام قوات خاصة بعملية لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
