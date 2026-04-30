الخميس 2026-04-30 07:41 ص

أكسيوس: قادة الجيش سيطلعون ترامب على خيارات جديدة بشأن إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الخميس، 30-04-2026 06:27 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل في إيران.اضافة اعلان


ووفقا للتقرير الذي استند إلى مصادر لم يكشف عن هويتها فإن الإحاطة ستكون اليوم الخميس. ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق على الفور.

ونقل الموقع عن المصادر أن القيادة المركزية الأميركية أعدت خطة لشن موجة ضربات "قصيرة وقوية" على إيران من المرجح أن تشمل أهدافا للبنية التحتية.

وأضاف التقرير أن واشنطن تأمل في جعل إيران أكثر مرونة على طاولة المفاوضات بشأن الملف النووي.

وذكر التقرير أن خطة أخرى من المتوقع عرضها على ترامب ستركز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة التجارية، وأشار إلى أن هذه العملية ربما تشمل قوات برية.

وذكر الموقع أن خيارا آخر يمكن طرحه خلال الإحاطة يتعلق بقيام قوات خاصة بعملية لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
 
 


سبائك ذهبية

أسواق ومال ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب عالميا الخميس

لرجل يلتقط النفط الخام بيديه

أسواق ومال العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات

أجواء ربيعية

الطقس عاجل تفاصيل حالة الطقس في الاردن الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أميرة محمود شريم اسماعيل حسين أحمد دعوس تركي محمود محمد صبيحات جانيت عيسى حنا آري حسين خليل يوسف الغروز خديجة محمد حسن ابوعواد رشيد ذيب محمد معالي زيد عبد مصطفى مصلح عبدالله ممدوح محمد الخالدي غسان فا

الوفيات وفيات الخميس 30-4-2026

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول

عربي ودولي باول يعلن بقاءه في مجلس الاحتياطي الفدرالي بعد انتهاء فترة رئاسته

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: ندرس إمكانية خفض قواتنا في ألمانيا

سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم

عربي ودولي الولايات المتحدة تسعى لتشكيل تحالف جديد لإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز



 
 






