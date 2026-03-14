أكسيوس: مقترح فرنسي لإنهاء الحرب في لبنان

الوكيل الإخباري- كشف موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن فرنسا أعدت مقترحا لإنهاء الحرب في لبنان يتضمن طلب اعتراف لبناني بإسرائيل، في إطار تسوية سياسية شاملة للصراع.

اضافة اعلان



وبحسب المصادر، تراجع كل من إسرائيل والولايات المتحدة حاليا المقترح الفرنسي لوقف الحرب في لبنان، فيما من المتوقع أن تبدأ مفاوضات بين إسرائيل ولبنان بموجب المبادرة بدعم من واشنطن وباريس.



وأضافت المصادر أن الإعلان السياسي المرتقب سيشمل اعترافا لبنانيا بإسرائيل والتزاما باحترام سيادتها ووحدة أراضيها.