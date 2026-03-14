أكسيوس: مقترح فرنسي لإنهاء الحرب في لبنان

السبت، 14-03-2026 09:34 م

الوكيل الإخباري- كشف موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن فرنسا أعدت مقترحا لإنهاء الحرب في لبنان يتضمن طلب اعتراف لبناني بإسرائيل، في إطار تسوية سياسية شاملة للصراع.

وبحسب المصادر، تراجع كل من إسرائيل والولايات المتحدة حاليا المقترح الفرنسي لوقف الحرب في لبنان، فيما من المتوقع أن تبدأ مفاوضات بين إسرائيل ولبنان بموجب المبادرة بدعم من واشنطن وباريس.


وأضافت المصادر أن الإعلان السياسي المرتقب سيشمل اعترافا لبنانيا بإسرائيل والتزاما باحترام سيادتها ووحدة أراضيها.


كما ينص المقترح الفرنسي على أن يعيد الجيش اللبناني الانتشار جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى انسحاب إسرائيل خلال شهر من الأراضي التي سيطرت عليها منذ بداية الحرب الحالية.

 
 


