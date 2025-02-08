 
السبت 2025-02-08 10:37 م
 

أكسيوس: وفد إسرائيلي إلى الدوحة اليوم لمناقشة صفقة الأسرى

نتنياهو
نتنياهو
السبت، 08-02-2025 08:10 م

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة أكسيوس ان وفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة اليوم السبت للقاء مسؤولين قطريين ومناقشة صفقة الأسرى.

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وأضافت ان  محادثات الوفد الإسرائيلي بالدوحة ستكون تقنية لعدم حصوله على تفويض بشأن بحث المرحلة الثانية.


وبينت ان المجلس الأمني الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا الاثنين المقبل بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل.


وأفادت ان اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي سيناقش الاثنين المقبل مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

 
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