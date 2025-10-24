الجمعة 2025-10-24 01:37 م
 

ألاباما تنفذ تحكم الإعدام بحق رجل في قضية صدمت الأميركيين

الجمعة، 24-10-2025 10:33 ص
الوكيل الإخباري-  أُعدم رجل من ولاية ألاباما الأميركية، أُدين بالمساعدة في حرق رجل حيًّا في عام 1993 بسبب دين مخدرات بقيمة 200 دولار، باستخدام غاز النيتروجين يوم الخميس.اضافة اعلان


وقالت السلطات الأميركية إن أنتوني بويد (54 عامًا) أُعلن عن وفاته في الساعة 6:33 مساءً في مرفق ويليام سي. هولمان الإصلاحي.

ونُفذ الإعدام بواسطة غاز النيتروجين، وهي طريقة بدأت ولاية ألاباما في استخدامها العام الماضي.
وحُكم على بويد بالإعدام لدوره في قتل غريغوري هوغولي في مقاطعة تالاديغا.

وقال المدّعون إنه تم إشعال النيران في هوغولي لأنه لم يدفع قيمة كمية من مخدر الكوكايين يبلغ ثمنها 200 دولار.

وتُعدّ طريقة الإعدام بغاز النيتروجين مثيرة للجدل، علمًا أن ألاباما بدأت باستخدامها لأول مرة في يناير 2024.

وتعتمد الطريقة على قناع غاز يُثبّت على وجه السجين، ليحلّ غاز النيتروجين محل الهواء القابل للتنفس، ما يؤدي إلى الوفاة بسبب الاختناق.

ووفق "سي بي إس نيوز"، فإن فريق محامي بويد أكّد على عدم دستورية طريقة الإعدام هذه، وبأنها على درجة عالية من القسوة.

وفي وقت سابق من هذا العام، كان بويد قد طلب أن يتم إعدامه رميًا بالرصاص، أو الشنق، مجادلًا بأن القتل بالنيتروجين قاسٍ ويخالف الدستور.

سكاي نيوز
 
 
