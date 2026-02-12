ألمانيا: القرارات الإسرائيلية الأخيرة "خطوة إضافية باتجاه الضم الفعلي"

وقالت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ما تزال القوة المحتلة في الضفة الغربية.
وأضاف: "كقوة احتلال، يعد قيامها ببناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك نقل مهام إدارية معينة إلى السلطات المدنية الإسرائيلية".
