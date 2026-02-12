الخميس 2026-02-12 01:37 ص

ألمانيا: القرارات الإسرائيلية الأخيرة "خطوة إضافية باتجاه الضم الفعلي"

علم ألمانيا
ألمانيا
 
الخميس، 12-02-2026 12:45 ص

الوكيل الإخباري-   انتقدت ألمانيا خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "خطوة إضافية باتجاه الضم الفعلي"، وسط تصاعد الغضب الدولي حيال هذه الخطوة.

اضافة اعلان


وقالت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ما تزال القوة المحتلة في الضفة الغربية.


وأضاف: "كقوة احتلال، يعد قيامها ببناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك نقل مهام إدارية معينة إلى السلطات المدنية الإسرائيلية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

عربي ودولي تورك: تعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية خرق صارخ لحق تقرير المصير

علم ألمانيا

عربي ودولي ألمانيا: القرارات الإسرائيلية الأخيرة "خطوة إضافية باتجاه الضم الفعلي"

جامعة الدول العربية

فلسطين مجلس الجامعة العربية يدعو إلى منع ضم الضفة الغربية

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي روسيا تدين قرارات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة

العلم أوكرانيا في كييف

عربي ودولي أوكرانيا ستجري انتخابات عندما يسمح الوضع الأمني

بريطانيا تستنكر اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس

عربي ودولي بريطانيا تتعهد بتقديم 205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

كابيتال بنك يدعم عقد ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع منصة "إدراك"

أخبار الشركات كابيتال بنك يدعم عقد ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع منصة "إدراك"



 






الأكثر مشاهدة