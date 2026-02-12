ألمانيا: القرارات الإسرائيلية الأخيرة "خطوة إضافية باتجاه الضم الفعلي"

الوكيل الإخباري- انتقدت ألمانيا خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "خطوة إضافية باتجاه الضم الفعلي"، وسط تصاعد الغضب الدولي حيال هذه الخطوة.

اضافة اعلان



وقالت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ما تزال القوة المحتلة في الضفة الغربية.