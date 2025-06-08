ألمانيا تؤكد التزامها بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري

وقالت إدريس في حسابها الشخصي عبر منصة "إكس" إن الحرية تعني القدرة على تشكيل حياة المرء بكرامة وأمان”، مشيرة إلى أن الشعب السوري يعيد بناء حريته خطوة بخطوة.
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