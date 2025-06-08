الأحد 2025-06-08 06:57 م
 

ألمانيا تؤكد التزامها بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 08-06-2025 04:10 م
الوكيل الإخباري-   قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أنيكا كلازن إدريس التزام بلادها بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري.اضافة اعلان


وقالت إدريس في حسابها الشخصي عبر منصة "إكس" إن الحرية تعني القدرة على تشكيل حياة المرء بكرامة وأمان”، مشيرة إلى أن الشعب السوري يعيد بناء حريته خطوة بخطوة.
 
gnews

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