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ألمانيا تجمد البت بطلبات اللجوء للسوريين

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 09-12-2024 09:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الاثنين، أن برلين علقت البت في طلبات لجوء السوريين في ظل "عدم وضوح الوضع" في بلادهم.

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ووفقا ل دويتشه فيله، كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد أعلن تعليق جميع القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء القادمة من سوريا بشكل مؤقت بسبب الوضع غير الواضح هناك.


وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بيان، إنه "نظرا لعدم وضوح الوضع... فرض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين اليوم تجميدا للقرارات بشأن إجراءات اللجوء التي ما زالت قيد الدرس، الى أن تصبح الأمور أكثر وضوحا".


وتستقبل ألمانيا ما يناهز مليون سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

 
gnews

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