الثلاثاء 2026-06-23 01:29 م

ألمانيا تدرس رفع سن التقاعد إلى 70 عاما وإلغاء المبكر

ألمانيا علم
علم ألمانيا
 
الثلاثاء، 23-06-2026 11:59 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت مصادر صحفية عديدة أن ألمانيا تدرس رفع سن معاشات التقاعد، وتطلق صندوقا تموله الدولة لتغطية هذه النفقات، في إطار جهود الحكومة الألمانية لمواجهة مشكلة شيخوخة السكان، وارتفاع نفقات معاشات التقاعد.اضافة اعلان


وحسب المصادر الصحفية، فإن اللجنة الحكومية الألمانية التي اقترحت ذلك ستقدمه للمستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقت قريب.

واقترحت اللجنة زيادات تدريجية كل 10 سنوات في سن معاشات التقاعد، وذلك وفقا لمتوسط العمر المتوقع، ليصل إلى 70 عاما بحلول عام 2092، استنادا لحساباتها الحالية.

وحسب القانون الألماني الحالي، فإن سن التقاعد سوف يصل إلى 67 عاما بحلول عام 2030.

وتشمل المقترحات أيضاً إلغاء خيار التقاعد المبكر من سن 63 عاماً دون أي خصومات، نظرا لتكلفته العالية.

ويهدف صندوق تمويل معاشات التقاعد المقترح، وهو يشبه الصندوق الذي أسس في السويد للغرض نفسه، إلى استثمار المساهمات المالية من قبل العاملين وأرباب العمل في الأسواق المالية، بهدف زيادة مستويات المعاشات التقاعدية اعتبارا من 2040.
 
 


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