ألمانيا تدرس رفع سن التقاعد إلى 70 عاما وإلغاء المبكر

وحسب المصادر الصحفية، فإن اللجنة الحكومية الألمانية التي اقترحت ذلك ستقدمه للمستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقت قريب.
واقترحت اللجنة زيادات تدريجية كل 10 سنوات في سن معاشات التقاعد، وذلك وفقا لمتوسط العمر المتوقع، ليصل إلى 70 عاما بحلول عام 2092، استنادا لحساباتها الحالية.
وحسب القانون الألماني الحالي، فإن سن التقاعد سوف يصل إلى 67 عاما بحلول عام 2030.
وتشمل المقترحات أيضاً إلغاء خيار التقاعد المبكر من سن 63 عاماً دون أي خصومات، نظرا لتكلفته العالية.
ويهدف صندوق تمويل معاشات التقاعد المقترح، وهو يشبه الصندوق الذي أسس في السويد للغرض نفسه، إلى استثمار المساهمات المالية من قبل العاملين وأرباب العمل في الأسواق المالية، بهدف زيادة مستويات المعاشات التقاعدية اعتبارا من 2040.
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