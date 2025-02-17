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ألمانيا ترحل 47 عراقيا

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أرشيفية
الإثنين، 17-02-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري- رحلت ألمانيا 47 عراقيا بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن 16 مرحلا كانوا مقيمين في ولاية سكسونيا السفلى، ولم تعلن الوزارة المزيد من التفاصيل.

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والسبت الماضي، صرح عضو سكرتارية الاتحاد العام للاجئين العراقيين في ألمانيا عرفان كريم بأن حوالي 10 آلاف طالب لجوء من العراق وإقليم كوردستان يواجهون خطر الترحيل.

 

RT

 
gnews

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